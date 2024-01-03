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إقتصاد

بداية غير موفقة للإقتصاد التركي في عام 2024.. التضخم نحو ارتفاع متزايد

Lebanon 24
03-01-2024 | 04:40
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أظهرت بيانات رسمية الأربعاء ارتفاع التضخم في تركيا بنسبة 64.77 بالمئة على أساس سنوي في كانون الأول، وهو أعلى مستوى منذ تشرين الثاني 2023، ليواصل مسار الصعود المتوقع استمراره خلال الأشهر المقبلة بعد الزيادة الكبيرة في الحد الأدنى للأجور، إذ بلغ التضخم 2.93 بالمئة، وفقا لمعهد الإحصاء التركي، مقارنة بنحو 3.28 بالمئة في تشرين الثاني.
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وتوقع استطلاع لرويترز ارتفاع التضخم السنوي في تركيا إلى 65.1 بالمئة في كانون الأول، وأن يسجل التضخم الشهري 3.1 بالمئة.

وجاءت الزيادة بقيادة أسعار قطاع الفنادق والمطاعم خلال العام المنصرم، والتي سجلت 93.2 بالمئة، يليها قطاع التعليم بنسبة 82.1 بالمئة. كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 72 بالمئة خلال العام.

وبنهاية العام الماضي، رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور للعام الجديد 49 بالمئة، في زيادة جاءت أكبر من المتوقع.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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