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إقتصاد

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار... هذا سعر الأونصة

Lebanon 24
03-01-2024 | 08:29
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ارتفعت أسعار الذهب، في تعاملات الأربعاء، بدعم من تراجع الدولار والترقب الذي يُخيّم على الأسواق في انتظار صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتقرير وظائف القطاع الخاص في الولايات المتحدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 2061.78 دولار للأونصة.
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وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 23.55 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 982.52 دولار للأونصة، كما صعد البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1095.21 دولار. (سكاي نيوز)
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