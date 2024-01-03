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إقتصاد
شركة صينية تزيح "تسلا" عن عرش السيارات الكهربائية
Lebanon 24
03-01-2024
|
09:28
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أطاحت شركة "بي واي دي" (BYD) الصينية بمنافستها الأميركية "تسلا" عن عرش أعلى مبيعات السيارات الكهربائية في العالم خلال الربع الأخير من 2023، في مؤشر إلى ديناميكية الشركات المصنّعة الصينية في هذه السوق.
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ومع ذلك، احتفظت تسلا بموقع الصدارة في قائمة أكثر المبيعات على مدى العام برمته.
وأطلقت شركة "بي واي دي"، المعروفة بالفعل في أوروبا بحافلاتها الكهربائية، حملة ترويجية واسعة لسياراتها في عام 2022 خلال معرض باريس للسيارات.
وتوقفت العلامة التجارية عن إنتاج سيارات البنزين في العام نفسه، وباتت تركز فقط على الطرازات الهجينة والكهربائية.
وأعلنت الشهر الماضي عن بناء أول مصنع سيارات لها في أوروبا، في هنغاريا تحديداً.
وتستعد هنغاريا لأن تصبح منتجاً رئيسياً لبطاريات السيارات الكهربائية، الثاني في أوروبا بعد ألمانيا، مع مصنع ضخم تخطط له أيضا مجموعة صينية هي "سي ايه تي ال".
وسخر إيلون ماسك، رئيس شركة تسلا، في عام 2011 من شركة "بي واي دي" التي كانت في ذلك الوقت مجرد شركة مصنعة محلية صغيرة و"ليست" منافساً حقيقياً، وفقاً له.
وتساءل خلال مقابلة مع بلومبرغ "هل رأيتم سياراتهم؟". (سكاي نيوز عربية)
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