إرتفاع أسعار النفط بعد تعطل أكبر حقل في ليبيا

ارتفع خام برنت القياسي نحو دولار للبرميل، بعد تقارير عن تعطل أكبر حقل نفط في ليبيا مما أجج المخاوف بشأن الإمدادات الناجمة عن التوتر في البحر الأحمر.



وارتفع خام برنت 63 سنتا إلى 76.52 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 50 سنتا إلى 70.88 دولار للبرميل. (سكاي نيوز)

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