الفيدرالي الأميركي يبقي على ارتفاع الفائدة.. إليكم السبب

اتفق مسؤولو البنك الفيدرالي على الحفاظ على ارتفاع الفائدة لبعض الوقت مع اعترافهم بأنهم ربما وصلوا إلى ذروة أسعار الفائدة، وأنهم سيبدأون في التخفيض خلال عام 2024، وذلك وفقاً لمحضر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الصادر اليوم الأربعاء.

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وجدد المسؤولون في الفيدرالي الأميركي تأكيدهم بأن السياسة ستظل في الموقف التقييدي لبعض الوقت حتى يتحرك التضخم بشكل واضح نحو الانخفاض بشكل مستدام.

وأعربت لجنة السياسة النقدية في الفيدرالي عن استعدادها لخفض سعر الفائدة الرئيسي في 2024، إذا استمر اتجاه التضخم نحو الانخفاض، على الرغم من أن توقيت مثل هذه الخطوة لا يزال غير مؤكد.







