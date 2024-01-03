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إقتصاد

شركات الشحن تزيد رسوم نقل البن لهذا السبب

Lebanon 24
03-01-2024 | 16:29
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زادت شركات الشحن التي تنقل البن رسوم النقل في بعض المسارات نتيجة هجمات في البحر الأحمر دفعت السفن التجارية لاتباع طرق بديلة، وفقاً لما قالت المنظمة الدولية للقهوة.
وهاجمت جماعة الحوثي اليمنية سفنا تجارية بالبحر الأحمر زعمت أنها على صلات بإسرائيل أو تبحر إليها، وذلك تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.
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وقال الحوثيون، الأربعاء، إنهم "استهدفوا" سفينة حاويات تديرها شركة "سي.إم.إيه. سي.جي.إم" وذلك بعد أيام من هجوم آخر على سفينة تابعة لشركة ميرسك.
 وقالت المنظمة في تقرير إن الموقف في المنطقة دفع بعض شركات الشحن لتغيير مساراتها لتقليل المخاطر.

المصدر: سكاي نيوز عربية
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