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إقتصاد

توترات البحر الأحمر.. تقفز بأسعار الشحن عاليًا

Lebanon 24
03-01-2024 | 23:05
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مع استمرار التوتر في البحر الأحمر، اشتعلت أسعار الشحن البحري من جديد، عقب هجوم صاروخي ومحاولة احتجاز تعرضت لهما سفينة تابعة لشركة ميرسك في مطلع الأسبوع مما دفع شركات الشحن إلى تعليق خطط استئناف عبور البحر الأحمر.
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وبحسب منصة الحجز والدفع للشحن الدولي (فريتوس)، ارتفعت أسعار الشحن من آسيا إلى شمال أوروبا لأكثر من الضعف متجاوزة أربعة آلاف دولار لكل حاوية بطول 12 مترا هذا الأسبوع، وزادت الأسعار من آسيا إلى البحر المتوسط إلى 5175 دولارا.
ويقول رئيس الأبحاث في المنصة "إن بعض شركات الشحن أعلنت عن أسعار تزيد على ستة آلاف دولار لكل حاوية طولها 12 مترا لشحنات البحر المتوسط بدءا من منتصف الشهر، كما أن الرسوم الإضافية التي تتراوح بين 500 دولار و2700 دولار للحاوية يمكن أن تجعل الأسعار الشاملة أعلى من ذلك".
 
بالتوازي، يمر ما يصل إلى 30 بالمئة من البضائع التي تصل إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة عبر قناة السويس.

ويتوقع المسؤولون التنفيذيون في مجال الخدمات اللوجستية تحويل بعض هذه الواردات إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة، وهو وجهة مباشرة عبر المحيط الهادي من الصين والمصدرين الآسيويين الآخرين، حيث ارتفعت أسعار الشحنات من آسيا إلى الساحل الشرقي لأميركا الشمالية بنسبة 55 بالمئة لتصل إلى 3900 دولار لكل حاوية بطول 12 مترا. لتقفز بذلك الأسعار 63 بالمئة متجاوزة 2700 دولار قبل تحويل مسار البضائع المتوقع لتجنب المشكلات المتعلقة بالبحر الأحمر.(سكاي نيوز عربية)
 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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