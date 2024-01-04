من الصين إلى أميركا.. "تيك توك" تهدد أقوى منصات البيع الإلكتروني!

تهدف شركة "تيك توك" التابعة لشركة "بايت دانس" (ByteDance Ltd) إلى زيادة حجم أعمالها في التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة عشرة أضعاف لتصل إلى 17.5 مليار دولار هذا العام، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، مما يشكل تهديداً أكبر لشركة "أمازون"، حيث تمت مناقشة هذا الهدف في اجتماعات داخلية خلال الأسابيع الأخيرة، وقد يتغير اعتماداً على كيفية سير العمل.

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وأفادت "بلومبرغ نيوز" بأن "تيك توك" كانت في العام الماضي في طريقها لجمع حوالي 20 مليار دولار من بيع البضائع حول العالم، حيث ساهمت جنوب شرق آسيا بمعظم المبيعات عبر منصتها. وتسعى الشركة الآن إلى توسيع مبيعاتها في الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية، حيث تخطط لإطلاق عملية التجارة الإلكترونية في الأشهر المقبلة.

ويعدّ "تيك توك شوب" أحد الميزات الأسرع نمواً للشركة، إذ يتيح "تيك توك شوب" للمستخدمين شراء السلع داخل تطبيقها الرئيسي، على أمل أن يستخدمه المستهلكون كبديل لـ"أمازون" و "سي" (Sea Ltd).

وفي الولايات المتحدة، تقدم "تيك توك" شحناً مجانياً وإعانات للأشخاص المؤثرين الذين يبيعون الأدوات والملابس والمكياج في مقاطع الفيديو والبث المباشر عبر المنصة. وقالت الشركة إنه في نوفمبر، بفضل صفقات "الجمعة السوداء" و"سايبر مونداي" (Cyber Monday)، اشترى أكثر من 5 ملايين عميل أميركي جديد شيئاً ما على "تيك توك".(الشرق)