الظروف التجارية داخل مصر سيئة.. الطلب يتباطأ

أشار مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "إس أند بي غلوبال"، إلى تدهور ملحوظ في الظروف التجارية داخل مصر بسبب تباطؤ عملية الطلب.



وقد أظهر المؤشر أن هذا التباطؤ أدى إلى انخفاضات حادة في النشاط والطلبات الجديدة بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر في شهر كانون الأول، ما أثر بشكل سلبي على أداء التجارة في البلاد.(الشرق)

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