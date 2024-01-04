الشركات السعودية الناشئة تتربع على عرش شركات المنطقة.. إليكم الترتيب

تصدرت الشركات السعودية الناشئة قائمة الأكثر حصداً للتمويلات خلال شهر كانون الأول الماضي بأكثر من مليار دولار، إذ جمعت شركة تابي للتمويل الاستهلاكي نحو 700 مليون دولار من تمويل الديون، فيما حصلت شركة تمارا للتكنولوجيا المالية على تمويلات بقيمة 340 مليون دولار.

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وحلَّت الشركات الناشئة في مصر في المركز الثاني؛ إذ استطاعت حصد تمويلات بقيمة 12 مليون دولار، تليها الشركات الناشئة في الإمارات في المركز الثالث بإجمالي تمويلات يصل إلى ثمانية ملايين دولار.

وبلغت القيمة الإجمالية لتمويلات 60 شركة ناشئة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال كانون الأول الماضي نحو 1.15 مليار دولار، بينما بلغت قيمتها دون تمويلات الديون نحو 456 مليون دولار، بزيادة بنحو 253 في المئة على أساس سنوي و18 في المئة على أساس شهري.