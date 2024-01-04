مع السّنة الجديدة.. هكذا انطلقت أسعار الذهب

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وارتفع الذهب الأربعاء في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2043.72 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 21 ديسمبر كانون الأول أمس الأربعاء.



وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2051.10 دولار للأوقية، مدعومة بتراجع توقعات خفض أسعار الفائدة هذا العام.



وأظهر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي يومي 12 و13 كانون الأول أن مسؤولي البنك على قناعة متزايدة بأن التضخم ينحسر، لكنهم أشاروا أيضا إلى درجة عالية من عدم اليقين فيما يخص توقعات خفض الفائدة.(عربي21)

ارتفعت أسعار الذهب مع ترقب المستثمرين مزيدا من بيانات الوظائف الأمريكية لتوقع الخطوات التالية ‏للبنك المركزي الأمريكي بشأن سياسته النقدية، لكن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية حد ‏من صعود المعدن النفيس.‏