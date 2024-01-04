بالأرقام.. نتائج الحروب الفلسطينية الإسرائيلية كارثية!

كشفت ورقة بحثية خلال المنتدى الاستراتيجي العربي 2024، عن حجم الخسائر الباهظة التي يتكلفها العالم بشكل عام والشرق الأوسط بشكل خاص جراء غياب السلام بين إسرائيل وفلسطين، الذي كان من شأنه رفع العمل التجاري إلى 1.7 تريليون دولار على مدى عقد من الزمن.

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ومنذ عام 1948، سجّل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي خسائر كبيرة بالأرواح، إذ استشهد 105 ألف فلسطيني إلى حدّ الآن، مقابل مقتل 25 ألف إسرائيلي.

وكشف التقرير أن تكاليف الحرب تضر بالجميع ولا تفرق بين أحد، إذ على صعيد الخسائر المباشرة، بلغت هذه الخسائر قرابة الواحد تريليون دولار من الإنفاق الدفاعي العربي والإسرائيلي، والدعم الاقتصادي وإعادة الإعمار، والمساعدات الإنسانية.

أما على صعيد الخسائر غير المباشرة، فقد أثرت الحرب وزادت تكاليف كل من رأس المال البشري، ورأس المال المادي، والحوكمة الاقتصادية ، والاستثمار والتجارة، إذ عبّر عنها بالفرص الضائعة.

وبالإضافة إلى النزوح، والهجرة، والأمراض، فإن للإعمار نصيب من الخسائر، إذ تقدّر التكاليف إعادة غعمار غزة بأكثر من 50 مليار دولار، كما ستنفق اسرائيل بالتوازي حوالي 51 مليار دولار إضافية لتمويل الحرب.(سكاي نيوز عربية)