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إقتصاد

بعد عامين من هبوط أسعار أسهم "ميتا".. زوكربيرغ يتّخذ هذا القرار

Lebanon 24
04-01-2024 | 02:50
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أظهر إفصاح قُدم للجهات التنظيمية، يوم الثلاثاء، أن رئيس "ميتا" التنفيذي مارك زوكربيرغ باع أسهماً في كل يوم تداول بين الأول من تشرين الثاني ونهاية العام، إذ تخلص من نحو 1.28 مليون سهم مقابل 428 مليون دولار تقريباً، حيث بلغت قيمة كل عملية بيع في المتوسط 10.4 مليون دولار، وكان أكبرها في 28 كانون الأول بقيمة 17.1 مليون، وذلك بعد توقف عن عملية بيع أسهم "ميتا" منذ تشرين الثاني2021.
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وقفز سعر سهم الشركة 194% العام الماضي من أدنى مستوى له في سبع سنوات قرب نهاية 2022، إذ تفوق أداء أسهم "ميتا" على أسهم جميع شركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى باستثناء "إنفيديا كورب" العام الماضي، وهو الآن قرب أعلى مستوى له على الإطلاق، والذي بلغه في أيلول2021.(الشرق)
 
المصدر: الشرق
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