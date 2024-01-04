بعد عامين من هبوط أسعار أسهم "ميتا".. زوكربيرغ يتّخذ هذا القرار

أظهر إفصاح قُدم للجهات التنظيمية، يوم الثلاثاء، أن رئيس "ميتا" التنفيذي مارك زوكربيرغ باع أسهماً في كل يوم تداول بين الأول من تشرين الثاني ونهاية العام، إذ تخلص من نحو 1.28 مليون سهم مقابل 428 مليون دولار تقريباً، حيث بلغت قيمة كل عملية بيع في المتوسط 10.4 مليون دولار، وكان أكبرها في 28 كانون الأول بقيمة 17.1 مليون، وذلك بعد توقف عن عملية بيع أسهم "ميتا" منذ تشرين الثاني2021.

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