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إقتصاد
الاستقرار مستمر.. اليكم سعر صرف الدولار صباح اليوم
Lebanon 24
04-01-2024
|
03:46
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 89300 و89600 ليرة لبنانية.
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