رغم أزمة الدولار.. أسواق السيارات في مصر تنتعش

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كشفت بيانات حديثة أن مبيعات السيارات في السوق المصرية سجلت أعلى مستوى لها خلال شهر تشرين الثاني الماضي، حيث بلغت نحو 9.9 ألف سيارة بزيادة بلغت نسبتها 10% مقارنة بشهر تشرين الأول، لتحقق بذلك أعلى معدل شهري لها منذ أيول 2022.ومع استمرار خسائر الجنيه المصري مقابل الدولار، فقد شهدت أسعار السيارات ارتفاعات غير مسبوقة تجاوزت في بعض الماركات 300%، فيما لجأت بعض الشركات والوكلاء والموزعون إلى بيع السيارات بالدولار، حيث سجل سيارات الركوب ارتفاعًا بنسبة 14%. وارتفعت مبيعات الشاحنات أيضا بأكثر من 9%، المقابل انخفاض مبيعات الحافلات في بنسبة 8.2%.تأتي هذه القفزة في المبيعات بعد معاناة السوق لفترة طويلة جراء أزمة العملة الأجنبية، التي صعبت على الموزعين وشركات تجميع السيارات تأمين العملات الأجنبية اللازمة لمواصلة عملهم.(العربية)