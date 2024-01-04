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إقتصاد

رغم أزمة الدولار.. أسواق السيارات في مصر تنتعش

Lebanon 24
04-01-2024 | 04:36
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كشفت بيانات حديثة أن مبيعات السيارات في السوق المصرية سجلت أعلى مستوى لها خلال شهر تشرين الثاني الماضي، حيث بلغت نحو 9.9 ألف سيارة بزيادة بلغت نسبتها 10% مقارنة بشهر تشرين الأول، لتحقق بذلك أعلى معدل شهري لها منذ أيول 2022.
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ومع استمرار خسائر الجنيه المصري مقابل الدولار، فقد شهدت أسعار السيارات ارتفاعات غير مسبوقة تجاوزت في بعض الماركات 300%، فيما لجأت بعض الشركات والوكلاء والموزعون إلى بيع السيارات بالدولار، حيث سجل سيارات الركوب ارتفاعًا بنسبة 14%. وارتفعت مبيعات الشاحنات أيضا بأكثر من 9%، المقابل انخفاض مبيعات الحافلات في  بنسبة 8.2%.

تأتي هذه القفزة في المبيعات بعد معاناة السوق لفترة طويلة جراء أزمة العملة الأجنبية، التي صعبت على الموزعين وشركات تجميع السيارات تأمين العملات الأجنبية اللازمة لمواصلة عملهم.(العربية)
المصدر: العربية
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