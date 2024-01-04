19
o
بيروت
21
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
21
o
بشري
19
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
وزير المالية السعودي يعتمد خطة الاقتراض لعام 2024
Lebanon 24
04-01-2024
|
05:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت وزارة المالية السعودية في بيان أن الوزير محمد الجدعان اعتمد خطة الاقتراض السنوية للمملكة لعام 2024.
وذكر البيان أن الخطة تضمنت توقعات بأن تصل الاحتياجات التمويلية لعم 2024 إلى ما يقارب 86 مليار ريال (22.9 مليار دولار).
Advertisement
وقالت الوزارة إن من المتوقع أن يصل حجـم محفظة الدين إلى حوالي تريليون و 115 مليار ريال بحلول نهاية 2024.
وكانت السعودية، قد أقرت ميزانيتها لعام 2024 مطلع ديسمبر، وتتوقع أن يصل العجز المالي العام المقبل إلى 79 مليار ريال (21.07 مليار دولار)، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.
وذكرت الوكالة أن المملكة تتوقع أن يكون إجمالي الإيرادات تريليون و 172 مليار ريال (312.48 مليار دولار)، بينما من المنتظر أن يبلغ إجمالي المصروفات تريليون و251 مليار ريال (333.5 مليار دولار) العام في 2024.
وبحسب بيانات وزارة المالية السعودية، فإنه من المتوقع أن يصل عجز الميزانية لعام 2023 إلى 82 مليار ريال سعودي (حوالى 21,8 مليار دولار).
كما توقعت الوزارة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 بالمئة في 2024 بعد نمو ضئيل بلغ 0.03 بالمئة فقط هذا العام.
Advertisement
الأكثر قراءة
سيكون الأقسى منذ عام 1950: لبنان سيدخل في عز الشتاء القطبي.. استعدوا للمنخفضات والعواصف في هذا الموعد
Lebanon 24
سيكون الأقسى منذ عام 1950: لبنان سيدخل في عز الشتاء القطبي.. استعدوا للمنخفضات والعواصف في هذا الموعد
01:47 | 2024-01-04
04/01/2024 01:47:33
Lebanon 24
Lebanon 24
للمواطنين.. بيانٌ مهم من هيئة إدارة السير
Lebanon 24
للمواطنين.. بيانٌ مهم من هيئة إدارة السير
11:45 | 2024-01-03
03/01/2024 11:45:13
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات مثيرة جداً عن صالح العاروري قبل اغتياله في بيروت.. التفاصيل لافتة!
Lebanon 24
معلومات مثيرة جداً عن صالح العاروري قبل اغتياله في بيروت.. التفاصيل لافتة!
14:00 | 2024-01-03
03/01/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نبأ عن عملية إغتيال في صيدا.. ما حقيقته؟
Lebanon 24
نبأ عن عملية إغتيال في صيدا.. ما حقيقته؟
15:15 | 2024-01-03
03/01/2024 03:15:12
Lebanon 24
Lebanon 24
صوتٌ قوي.. هذا ما جرى فوق بيروت قبل قليل!
Lebanon 24
صوتٌ قوي.. هذا ما جرى فوق بيروت قبل قليل!
14:41 | 2024-01-03
03/01/2024 02:41:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
04:36 | 2024-01-04
رغم أزمة الدولار.. أسواق السيارات في مصر تنتعش
03:50 | 2024-01-04
بيان لمصرف لبنان.. إليكم ما جاء فيه
03:46 | 2024-01-04
الاستقرار مستمر.. اليكم سعر صرف الدولار صباح اليوم
03:25 | 2024-01-04
بيان لوزراة الماليّة يتعلّق بتسديد ضريبة الدخل على الرواتب والأجور.. هذه تفاصيله
02:50 | 2024-01-04
بعد عامين من هبوط أسعار أسهم "ميتا".. زوكربيرغ يتّخذ هذا القرار
02:23 | 2024-01-04
الدول التي تسجل أعلى نسبة تضخم في العالم... لبنان في مرتبة متقدمة جدا أين حل؟
فيديو
مُجدداً زلة لسان لشيرين عبد الوهاب تُغضب جمهورا عربيا.. شاهدوا ماذا قالت على المسرح (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً زلة لسان لشيرين عبد الوهاب تُغضب جمهورا عربيا.. شاهدوا ماذا قالت على المسرح (فيديو)
00:17 | 2024-01-03
04/01/2024 14:30:34
Lebanon 24
Lebanon 24
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
Lebanon 24
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
01:30 | 2023-12-30
04/01/2024 14:30:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تُفاجئ الجمهور بتصرفاتها.. شتمت صديقها في الشارع وركلت سيارته! (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تُفاجئ الجمهور بتصرفاتها.. شتمت صديقها في الشارع وركلت سيارته! (فيديو)
00:08 | 2023-12-30
04/01/2024 14:30:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24