Advertisement

إقتصاد

وزير المالية السعودي يعتمد خطة الاقتراض لعام 2024

Lebanon 24
04-01-2024 | 05:36
A-
A+
Doc-P-1148547-638399687518403340.png
Doc-P-1148547-638399687518403340.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة المالية السعودية في بيان أن الوزير محمد الجدعان اعتمد خطة الاقتراض السنوية للمملكة لعام 2024.

وذكر البيان أن الخطة تضمنت توقعات بأن تصل الاحتياجات التمويلية لعم 2024 إلى ما يقارب 86 مليار ريال (22.9 مليار دولار).
Advertisement

وقالت الوزارة إن من المتوقع أن يصل حجـم محفظة الدين إلى حوالي تريليون و 115 مليار ريال بحلول نهاية 2024.

وكانت السعودية، قد أقرت ميزانيتها لعام 2024 مطلع ديسمبر، وتتوقع أن يصل العجز المالي العام المقبل إلى 79 مليار ريال (21.07 مليار دولار)، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وذكرت الوكالة أن المملكة تتوقع أن يكون إجمالي الإيرادات تريليون و 172 مليار ريال (312.48 مليار دولار)، بينما من المنتظر أن يبلغ إجمالي المصروفات تريليون و251 مليار ريال (333.5 مليار دولار) العام في 2024.

وبحسب بيانات وزارة المالية السعودية، فإنه من المتوقع أن يصل عجز الميزانية لعام 2023 إلى 82 مليار ريال سعودي (حوالى 21,8 مليار دولار).

كما توقعت الوزارة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 بالمئة في 2024 بعد نمو ضئيل بلغ 0.03 بالمئة فقط هذا العام.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
04:36 | 2024-01-04
03:50 | 2024-01-04
03:46 | 2024-01-04
03:25 | 2024-01-04
02:50 | 2024-01-04
02:23 | 2024-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24