هجمات الحوثيين في البحر الأحمر ترفع أسعار البنّ!

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كشفت المنظمة الدولية للقهوة، رفع شركات الشحن التي تنقل البن رسوم النقل في بعض المسارات، بعد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر دفعت السفن التجارية لاتخاذ طرق بديلة.وقالت المنظمة في تقرير إن الموقف في المنطقة دفع بعض شركات الشحن لتغيير مساراتها لتقليل المخاطر.ويعتمد زبائن في أوروبا على البن من دول آسيوية منها فيتنام، ثاني أكبر منتج في العالم، وإندونيسيا.كما يشترون أنواعاً من البن عالية الجودة من إثيوبيا، وكينيا، في شرق أفريقيا.وقد تكون للهجمات في البحر الأحمر تداعيات إضافية على البن، والكاكاو، والقطن، خاصة وأن هذه السلع الزراعية تنقل عادة في حاويات.