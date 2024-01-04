قيمة صادرات هذه الدولة تنخفض إلى أدنى مستوى في 10 سنوات

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أعلنت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدنكو أن قيمة الصادرات الأوكرانية انخفضت 18.7 في المئة في عام 2023 مقارنة بعام 2022 لتصل إلى 35.8 مليار دولار وتسجل أدنى مستوياتها في عشر سنوات.وكتبت الوزيرة الأوكرانية على منصة "لينكد إن" أن الصادرات عبر البحر سجلت زيادة 30.7 في المئة في ديسمبر مقارنة بشهر نوفمبر.وأضافت سفيريدنكو "في المجمل، بالنسبة لعام 2023، لدينا ما يقرب من مليون طن إضافي من الصادرات البحرية".وتأثرت الصادرات البرية بإغلاق المعابر الحدودية من قبل سائقي الشاحنات البولنديين المحتجين، ما أدى إلى تراجع قدره 18.3 في المئة في كانون الأول مقارنة بتشرين الثاني عندما بدأت الاحتجاجات. وأضافت سفيريدينكو أن الانخفاض على أساس سنوي لم يتجاوز 0.7 في المئة.وأضافت أن أوكرانيا صدرت إجمالا 99.8 مليون طن من البضائع في عام 2023، بزيادة 112 ألف طن عن عام 2022.