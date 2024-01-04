تركيا... تراجع صافي الاحتياطيات الدولية لدى "المركزي"

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أظهرت بيانات أن صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي التركي، تراجع بأكثر من خمسة مليارات دولار في الأسبوع المنتهي في 29 كانون الأول إلى 34.95 مليار دولار.وأخذت الاحتياطيات في الزيادة منذ أوائل حزيران في أعقاب الانتخابات الرئاسية، عندما هوت إلى سالب 5.7 مليار دولار، مسجلة أدنى مستوى منذ بدء نشر البيانات في عام 2002.وأظهرت البيانات أيضا أن إجمالي الاحتياطيات الدولية لدى البنك تراجع بنحو 4.7 مليار دولار في الأسبوع نفسه.وأجريت حسابات رويترز الخميس، على أساس سعر صرف 29.3973 ليرة للدولار.وكان إجمالي احتياطي البنك المركزي التركي قد ارتفع بمقدار 2.925 مليار دولار في أسبوع 22 كانون الثاني الجاري مقارنة بالأسبوع الذي قبله، ليبلغ 145 مليارا و453 مليون دولار وهو أعلى مستوى على الإطلاق.وارتفع إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك في الفترة المذكورة بمقدار 2.158 مليار دولار ليبلغ 97 مليارا و557 مليون دولار.أما إجمالي احتياطيات الذهب فقد ارتفع بمقدار 767 مليون دولار ليبلغ 47 مليارا و896 مليون دولار.وبلغت زيادة إجمالي الاحتياطيات منذ نهاية أيار الماضي 46 مليارا و995 مليون دولار، ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 145 مليارا و453 مليون دولار.