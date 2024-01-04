الرئيس التنفيذي لشركة ماكدونالدز يعترف بخسائره بسبب حرب غزة

اعترف الرئيس التنفيذي لشركة ماكدونالدز، كريس كيمبكزينسكي، بأن عدداً من أسواق الشركة في الشرق الأوسط وبعض المناطق خارجه شهدت تأثيراً كبيراً على الأعمال بسبب الحرب في غزة.

وذكر كيمبكزينسكي في رسالة نشرها الخميس على موقع "لينكد إن"، أن شركته تعاني من "تأثير تجاري ملموس" في منطقة الشرق الأوسط بسبب الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

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وأصبحت الشركة هدفاً لدعوات المقاطعة خلال الأسابيع الأخيرة بعد أن أظهرت صور ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي متاجر حاصلة على امتياز في إسرائيل تقدم وجبات الطعام للجنود بعد هجوم حماس في 7 تشرين الأول.











