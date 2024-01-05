النفط يتجه لإنهاء أول أسبوع من 2024 على ارتفاع

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تحرك الأسعار



ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا، بما يعادل 0.5 بالمئة، إلى 77.96 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 50 سنتا، بما يعادل 0.7 بالمئة، إلى 72.69 دولار.



ويتجه كل الخامين القياسيين لتسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من واحد بالمئة. سجلت أسعار النفط ارتفاعا، خلال تعاملات الجمعة المبكرة، بعد أن أشار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى أن التضخم أصبح تحت السيطرة فيما يستعد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لجولة بالشرق الأوسط لمنع التصعيد في الصراع بين إسرائيل وغزة.تحرك الأسعارارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا، بما يعادل 0.5 بالمئة، إلى 77.96 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 50 سنتا، بما يعادل 0.7 بالمئة، إلى 72.69 دولار.ويتجه كل الخامين القياسيين لتسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من واحد بالمئة.

وعوض الخامان القياسيان تقريبا جميع خسائرهما التي تكبداها أمس الخميس عندما سجلت الأسعار عند التسوية انخفاضا بعد جلسة متقلبة بسبب زيادة أسبوعية كبيرة في مخزونات البنزين ونواتج التقطير. ويتجه الخامان إلى إنهاء الأسبوع الأول من العام على ارتفاع.