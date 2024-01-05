الذهب يتجه لأول انخفاض أسبوعي خلال شهر

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يتجه الذهب إلى تسجيل أول انخفاض أسبوعي في شهر، الجمعة، إذ تلقى الدولار دعما من انحسار توقعات الخفض المبكر لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة، في حين يترقب المستثمرون تقرير توظيف رئيسي في وقت لاحق اليوم سعيا لمزيد من المؤشرات حول الفائدة.ويتجه مؤشر الدولار لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ تموز 2023، مما يجعل المعدن الأصفر أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.ومما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل الأميركية، أظهرت بيانات أمس الخميس تراجع عدد الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي أكثر من المتوقع، وأن أرباب العمل في القطاع الخاص عينوا عددا أكبر من العاملين مما كان متوقعا في ديسمبر.وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي عقد يومي 12 و13 كانون الأول إحساسا متزايدا بين صناع السياسات بأن التضخم أصبح تحت السيطرة، لكنهم أشاروا إلى درجة عالية من الضبابية حول توقعات خفض الفائدة.ويقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.