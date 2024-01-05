Advertisement

إقتصاد

الذهب يتجه لأول انخفاض أسبوعي خلال شهر

Lebanon 24
05-01-2024 | 01:09
A-
A+
Doc-P-1148812-638400390673919591.jpg
Doc-P-1148812-638400390673919591.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يتجه الذهب إلى تسجيل أول انخفاض أسبوعي في شهر، الجمعة، إذ تلقى الدولار دعما من انحسار توقعات الخفض المبكر لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة، في حين يترقب المستثمرون تقرير توظيف رئيسي في وقت لاحق اليوم سعيا لمزيد من المؤشرات حول الفائدة.
Advertisement

ويتجه مؤشر الدولار لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ تموز 2023، مما يجعل المعدن الأصفر أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ومما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل الأميركية، أظهرت بيانات أمس الخميس تراجع عدد الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي أكثر من المتوقع، وأن أرباب العمل في القطاع الخاص عينوا عددا أكبر من العاملين مما كان متوقعا في ديسمبر.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي عقد يومي 12 و13 كانون الأول إحساسا متزايدا بين صناع السياسات بأن التضخم أصبح تحت السيطرة، لكنهم أشاروا إلى درجة عالية من الضبابية حول توقعات خفض الفائدة.


ويقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
02:05 | 2024-01-05
01:57 | 2024-01-05
00:16 | 2024-01-05
23:00 | 2024-01-04
16:02 | 2024-01-04
16:00 | 2024-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24