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إقتصاد

الدولار يستعيد سطوته ويتجه لتسجيل أقوى أداء أسبوعي منذ تموز

Lebanon 24
05-01-2024 | 01:57
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ارتفع الدولار، خلال التعاملات المبكرة الجمعة، متجها نحو تسجيل أقوى أداء أسبوعي منذ تموز بفعل انحسار توقعات الخفض الحاد والمبكر لأسعار الفائدة هذا العام، وذلك قبيل صدور بيانات للوظائف الأميركية في وقت لاحق اليوم والتي تحظى بمتابعة وثيقة.
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وأظهرت بيانات الخميس أن أرباب العمل في القطاع الخاص الأميركي عينوا عددا أكبر من المتوقع من العاملين في كانون الأول، مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل الأمر الذي ينبغي أن يواصل دعم الاقتصاد.

وساعد ذلك الدولار على تخطي ضعفه. وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، 102.39 في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة. وصعد المؤشر واحدا بالمئة هذا الأسبوع، وهو أقوى أداء له منذ الأسبوع المنتهي في 23 تموز.

وسيواجه انتعاش الدولار اختبارا عند صدور تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية في وقت لاحق من الجلسة. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توفير 170 ألف وظيفة في كانون الأول، انخفاضا من 199 ألف وظيفة في تشرين الثاني.
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