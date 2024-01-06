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إقتصاد
بداية صعبة للأسهم الأميركية في أول أسبوع من 2024
Lebanon 24
06-01-2024
|
04:31
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شهدت مؤشرات الأسهم الأميركية جلسة متقلبة، لكنها أغلقت في نهايتها على ارتفاع طفيف في ظل استيعاب المستثمرين لأحدث بيانات الاقتصاد الكلي التي قدمت آراء متناقضة عن الموعد المحتمل لبدء خفض أسعار الفائدة.
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وعلى صعيد الأداء الأسبوعي، أنهى مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسداك المجمع الأسبوع الأول من عام 2024 بأداء سلبي ملحوظ، إذ سجل ستاندرد اند بورز 500 أسوأ أداء أسبوعي منذ أواخر تشرين الأول، في حين عانى ناسداك من أسوأ أسبوع منذ أواخر ايلول.
وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 8.37 نقطة أو ما يعادل 0.18 بالمئة ليغلق عند مستوى 4697.05 نقطة.
وزاد المؤشر ناسداك المجمع 11.47 نقطة أو ما يوازي 0.09 بالمئة إلى 14521.77 نقطة.
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