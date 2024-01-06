Advertisement

إقتصاد

بداية صعبة للأسهم الأميركية في أول أسبوع من 2024

Lebanon 24
06-01-2024 | 04:31
A-
A+
Doc-P-1149285-638401375542091692.jpg
Doc-P-1149285-638401375542091692.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شهدت مؤشرات الأسهم الأميركية جلسة متقلبة، لكنها أغلقت في نهايتها على ارتفاع طفيف في ظل استيعاب المستثمرين لأحدث بيانات الاقتصاد الكلي التي قدمت آراء متناقضة عن الموعد المحتمل لبدء خفض أسعار الفائدة.
Advertisement

وعلى صعيد الأداء الأسبوعي، أنهى مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسداك المجمع الأسبوع الأول من عام 2024 بأداء سلبي ملحوظ، إذ سجل ستاندرد اند بورز 500 أسوأ أداء أسبوعي منذ أواخر تشرين الأول، في حين عانى ناسداك من أسوأ أسبوع منذ أواخر ايلول.
وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 8.37 نقطة أو ما يعادل 0.18 بالمئة ليغلق عند مستوى 4697.05 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 11.47 نقطة أو ما يوازي 0.09 بالمئة إلى 14521.77 نقطة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
07:32 | 2024-01-06
03:17 | 2024-01-06
02:20 | 2024-01-06
23:20 | 2024-01-05
22:34 | 2024-01-05
16:00 | 2024-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24