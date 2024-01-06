إفلاس أكثر من 55 ألف شركة فرنسية في 2023

أشار تقرير أعده "بنك فرنسا" إلى أن 55492 شركة ومنشأة أعلنت إفلاسها في البلاد وأغلقت عام 2023.

وأشار البنك إلى أن المستوى الحالي لعدد حالات الإفلاس لا يتجاوز المتوسط بين عامي 2010 و2019 (59342). وخلال جائحة فيروس كورونا (2020-2021) كان هذا المؤشر أقل مرتين مما هو عليه الآن.

وأشار التقرير إلى أن الحديث يدور في معظم الحالات عن شركات صغيرة ومتوسطة (55435 حالة) لا يتجاوز عدد عمالها 250 شخصا.

وبلغ عدد الشركات المتوسطة والكبيرة التي يتجاوز عدد عمالها 250 شخصا وأغلقت العام الماضي 57 شركة أي أكثر مرتين من عام 2022.

وأشارت صحيفة Le Monde إلى أن الأعمال الحرة في فرنسا تعاني من تراكم الديون والضرائب والمساهمات الاجتماعية.

ونقلت عن شركة Altares الاستشارية أن نصف الشركات فقط تسدد ديونها في الوقت المحدد وأن العديد من المدراء يتخذون إجراءات متأخرة لمنع الإفلاس والتصفية عبر المحاكم. ( روسيا اليوم)