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إقتصاد

زودت تايوان بالأسلحة... الصين تفرض عقوبات على 5 شركات أميركية

Lebanon 24
06-01-2024 | 23:45
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قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن بكين ستفرض عقوبات على خمس شركات أميركية للصناعات العسكرية ردا على مبيعات أسلحة لتايوان.
وأضاف المتحدث أن الشركات الخمس هي بي.إيه.إي سيستمز لاند اند أرمامنتس وألاينت تيكسيستمز أوبريشنز وأيروفيرونمنت وفياسات وداتا لينك سولوشنس.
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تأتي العقوبات قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تايوان في 13 كانون الثاني التي وصفتها الصين بأنها اختيار بين الحرب والسلام.





كانت وزارة الخارجية الأميركية قد وافقت في الشهر الماضي على مبيعات معدات قيمتها 300 مليون دولار إلى تايوان لمساعدتها في صيانة نظم معلوماتها التكتيكية.
وقال المتحدث في بيان إن مبيعات الأسلحة في الآونة الأخيرة "تقوض بشدة سيادة الصين ومصالحها الأمنية وتضر بشدة بالسلام والاستقرار في مضيق تايوان".
وأضاف أن الصين ستجمد أصول هذه الشركات وستمنع الأفراد والمؤسسات في الصين من التعامل معها. (سكاي نيوز)
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