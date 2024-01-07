بورصات الخليج تصعد مع ارتفاع أسعار النفط

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صعدت أسواق الأسهم في منطقة الخليج، الأحد، توازياً مع ارتفاع أسعار النفط في ظل استمرار التوترات الإقليمية.وزادت أسعار النفط، المحفز الرئيسي لأسواق المال في الخليج، 1.51 بالمئة يوم الجمعة واغلقت العقود الآجلة لخام برنت عند 78.76 دولار للبرميل.وصعد المؤشر السعودي الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي وأغلق مرتفعا 1.2 بالمئة في ظل ارتفاع جميع القطاعات.وارتفع سهم مصرف الإنماء 4.9 بالمئة، وهو الارتفاع الأكبر في أكثر من شهرين، وسهم مصرف الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم، 1.5 بالمئة.كما ارتفع المؤشر القطري 0.1 بالمئة مدعوما بمكاسب في قطاعات المال والاتصالات والطاقة. وزاد سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في المنطقة، 1.4 بالمئة وصعد سهم شركة الملاحة القطرية 2.6 بالمئة.هذا وارتفع المؤشر البحريني 0.3 بالمئة والمؤشر العماني 0.4 بالمئة والمؤشر الكويتي 1.1 بالمئة.وخارج منطقة الخليج، أغلقت البورصة المصرية أبوابها اليوم الأحد بسبب عطلة رسمية.