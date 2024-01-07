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إقتصاد

النفط يتراجع مع زيادة إمدادات أوبك

Lebanon 24
07-01-2024 | 23:34
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تراجعت أسعار النفط في المعاملات المبكرة، الاثنين، متاثرة بتخفيضات حادة في أسعار الخام السعودي وزيادة في إنتاج أوبك، وهو ما فاق تأثيره المخاوف المرتبطة بتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

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وبحلول الساعة 0057 بتوقيت غرينتش انخفض خام برنت تسعة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 78.67 دولار للبرميل، ونزل خام غرب تكساس الوسيط عشرة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 73.71 دولار للبرميل.

وقفز الخامان بأكثر من اثنين بالمئة في الأسبوع الأول من 2024 بعد عودة المستثمرين من العطلة للتركيز على المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط في أعقاب هجمات الحوثيين في اليمن على سفن في البحر الأحمر.

وكشف استطلاع لرويترز أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) زاد 70 ألف برميل يوميا في كانون الأول إلى 27.88 مليون برميل يوميا، وهو ما فاق تأثيره ضغوط ارتفاع الأسعار المرتبطة بمخاوف جيوسياسية.

ودفعت زيادة الإمدادات والمنافسة من منتجين منافسين السعودية أمس الأحد إلى خفض سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف إلى آسيا إلى أدنى مستوى في 27 شهرا.
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