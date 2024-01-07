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إقتصاد

أسعار العقارات في مصر للعام الجديد.. ارتفاعات متوقعة وسط أزمة التضخم

Lebanon 24
07-01-2024 | 23:41
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وسط موجة تضخمية تضرب جميع القطاعات الاقتصادية في مصر، توقع خبراء ارتفاع أسعار العقارات في مصر بنسبة تصل إلى 40 في المئة خلال عام 2024، متأثرة بالزيادات المطردة في سعرَي الحديد والإسمنت وغيرهما من مواد البناء، وذلك مع إعلان أكبر منتج للحديد في مصر، مطلع كانون الثاني عن زيادة جديدة في أسعار الحديد بنحو 113.27 دولار للطن.
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وتجاوزت معدلات التضخم في مصر حاجز 35 في المئة متأثرة بانخفاض قيمة الجنيه واتساع الفجوة بين سعر الدولار في السوق الرسمية والسوق الموازية بأكثر من 20 جنيهاً، ويقترب سعر الدولار من 31 جنيهاً في البنوك، بينما يتجاوز 52 جنيهاً في السوق الموازية.
 
وحسب الخبراء، من المتوقع أن ترتفع أسعار العقارات في مصر بنحو 30 إلى 40 في المئة خلال عام 2024.( سي ان ان بزنس)
 
 
المصدر: سي ان ان
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