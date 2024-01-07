بوينغ تُعاني.. طائراتٌ بجودة أقل وفقدانٌ للثقة!

على ما يبدو، فإن شركة صناعة الطائرات الأميركية بوينغ باتت تواجه مشاكل عدة، على صعيد الجودة وإعادة الثقة بها، مع آخر حادث يتعلق بانفصال باب طائرة من طراز "بوينغ 737 ماكس 9" تابعة لشركة "ألاسكا أيرلاينز" الأميركية. مما أدى إلى توقيف 171 طائرة وزيادة الشكوك حول موثوقية عمليات التصنيع في بوينغ. ما ألقى بظلال متوترة في علاقة بوينغ مع أحد مورديها الرئيسيين، شركة "سبيريت أيرو سيستمز"، للتدقيق في عملياتها بعد مشاكل الجودة الأخيرة.

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من جانبها أكدت بوينغ تعاونها الكامل مع الجهات التنظيمية والعملاء بطلب إجراء فحص فوري لطائرات "737-9″ المماثلة في التصميم للطائرة المتضررة"، في حين يتوقع محللون حدوث اضطرابات محتملة في خطط تصنيع بوينغ لعام 2024، وتوقعهم بتباطؤ محتمل في وتيرة التصنيع، مما يؤثر على أهداف التسليم للعام.