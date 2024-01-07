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إقتصاد

بوينغ تُعاني.. طائراتٌ بجودة أقل وفقدانٌ للثقة!

Lebanon 24
07-01-2024 | 23:52
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على ما يبدو، فإن شركة صناعة الطائرات الأميركية بوينغ باتت تواجه مشاكل عدة، على صعيد الجودة وإعادة الثقة بها، مع آخر حادث يتعلق بانفصال باب طائرة من طراز "بوينغ 737 ماكس 9" تابعة لشركة "ألاسكا أيرلاينز" الأميركية. مما أدى إلى توقيف 171 طائرة وزيادة الشكوك حول موثوقية عمليات التصنيع في بوينغ. ما ألقى بظلال متوترة في علاقة بوينغ مع أحد مورديها الرئيسيين، شركة "سبيريت أيرو سيستمز"، للتدقيق في عملياتها بعد مشاكل الجودة الأخيرة.
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من جانبها أكدت بوينغ تعاونها الكامل مع الجهات التنظيمية والعملاء بطلب إجراء فحص فوري لطائرات "737-9″ المماثلة في التصميم للطائرة المتضررة"، في حين يتوقع محللون حدوث اضطرابات محتملة في خطط تصنيع بوينغ لعام 2024، وتوقعهم بتباطؤ محتمل في وتيرة التصنيع، مما يؤثر على أهداف التسليم للعام.
 
ويواجه الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ، ديف كالهون، سلسلة من الهفوات في الجودة التي تؤثر على ثقة المستثمرين في كفاءته، ويستدعي ما حدث منعطفًا أكثر تركيزًا على إستراتيجيات إدارة بوينغ، حيث صرح كالهون سابقا بأنه يهدف إلى تحقيق الاستقرار في الشركة بعد العواقب المضطربة لحادثين قاتلين لطائرة 737 ماكس قبل 5 سنوات تقريبًا، مشيرا في تصريح سابق إلى أنه "عام انتقالي مهم" للشركة.(الجزيرة نت)
 
 
 
 
المصدر: الجزيرة نت
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