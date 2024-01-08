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إقتصاد

بسبب الأجور.. نقابة سائقي القطارات في ألمانيا تعلن الإضراب

Lebanon 24
08-01-2024 | 01:52
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دعت نقابة سائقي القطارات الألمانية إلى إضراب متعدد الأيام في إطار النزاع على الأجور مع شركة السكك الحديدية "دويتشه بان" وشركات سكك حديدية أخرى. ومن المتوقع أن يكون للإضراب "تأثيرات هائلة" على عمليات النقل.
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ومن المنتظر أن يبدأ الإضراب في حركة نقل الركاب ليلة الثلاثاء/الأربعاء ويستمر حتى مساء الجمعة. أما في حركة نقل البضائع، فمن المنتظر أن يضرب الأعضاء عن العمل مساء بعد غد الثلاثاء.

ومن المقرر أن يُضرب الموظفون من 10 كانون الثاني الساعة 2 صباحًا حتى 12 كانون الثاني الساعة 6 مساءً.

 أما في مجال نقل البضائع في شركة دويتشه بان كارغو، فسيبدأ الإضراب يوم الثلاثاء الساعة السادسة مساء.(DW)
المصدر: DW
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