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إقتصاد

السعودية تتخذ قرارًا جديدًا بخصوص النفط الخام.. هذا مضمونهُ

Lebanon 24
08-01-2024 | 02:21
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أفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن السعودية قررت خفض أسعار النفط الخام للمشترين على جميع وجهات تصديره بما فيها سوقها الرئيسي في آسيا لشهر شباط، لتحفيز السوق، إذ انخفض سعر خامها العربي الخفيف الرئيسي إلى آسيا بمقدار 1.5 - 2 دولار للبرميل.
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كما وتعمل على تخفيض جميع أسعار التسليم في شهر فبراير إلى شمال غرب أوروبا والبحر الأبيض المتوسط وأمريكا الشمالية.

وتشير الوكالة، إلى أن استهلاك النفط ينخفض عادة في شهري شباط وآذار، ويتم استغلال هذه الفترة للصيانة.

وبحسب بلومبيرغ، انخفضت أسعار النفط الخام العالمية عام 2023 للمرة الأولى منذ العام 2020. ويتجاهل السوق حتى الآن المخاوف المحيطة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والاضطرابات المتفاقمة في الشرق الأوسط.(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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