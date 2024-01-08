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إقتصاد

أسعار الذهب نحو تراجع جديد

Lebanon 24
08-01-2024 | 03:42
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تراجعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الاثنين، إذ أدى تلاشي التوقعات بخفض مبكر لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة قبل صدور بيانات رئيسية للتضخم في وقت لاحق هذا الأسبوع.
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وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1 بالمئة بعد أن سجل أفضل أسبوع له منذ تموز 2023 الجمعة، مما يجعل السبائك أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات بما يتجاوز أربعة بالمئة.

وأظهرت بيانات رسمية أن أصحاب الأعمال في الولايات المتحدة وظفوا عددا من العاملين أكبر مما كان متوقعا في كانون الأول، لكن بيانات منفصلة من معهد إدارة التوريد أشارت إلى أن قطاع الخدمات تباطأ بشكل كبير الشهر الماضي.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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