على عكس ما هو متوقع.. صادرات ألمانيا ترتفع

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أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الألماني، الاثنين، ارتفاع الصادرات الألمانية بما يتجاوز التوقعات بكثير في تشرين الثاني مع زيادة قوية للطلب في الاتحاد الأوروبي.وزادت الصادرات الألمانية 3.7 بالمئة في تشرين الثاني، مقارنة بالشهر السابق. وتوقع استطلاع أجرته رويترز تسجيل زيادة 0.3 بالمئة.وأفاد مكتب الإحصاء الألماني بأن الواردات ارتفعت 1.9 بالمئة مقارنة بشهر تشرين الأول، مقابل توقعات المحللين بارتفاعها 0.2 بالمئة.(سكاي نيوز عربية)