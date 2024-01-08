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إقتصاد

أكبر ميناء في المغرب.. يتجهّز لتوسعة جديدة

Lebanon 24
08-01-2024 | 04:56
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يُخطط ميناء "طنجة المتوسط" في المغرب لتوسعة جديدة بقيمة 650 مليون يورو (714 مليون دولار) لزيادة قدرة محطة الركاب والشاحنات وتحديث منطقة الواردات، بحسب وثيقة إفصاح صادرة عن وكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف (MIGA) التابعة للبنك الدولي.
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ويضم الميناء الذي بدأ العمل به عام 2007، مناطق اقتصادية على مساحة 5 آلاف هكتار، منها 2500 هكتار مجهزة تضم نحو 1200 شركة أجنبية تحقق إيرادات سنوية تناهز 14 مليار دولار، ويُتوقع أن يدخل قائمة أكبر 20 ميناء في العالم خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث يُصنف حالياً 23 دولياً.
 
ويسعى الميناء عبر شركته الفرعية "السلطة المينائية طنجة المتوسط" لجمع 350 مليون يورو لتمويل جزء من النفقات الاستثمارية للمشروع، منها 100 مليون يورو كقرض من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي، وقروض تجارية تصل إلى 255 مليون يورو عبر الاستفادة من الضمان الذي تتيحه وكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف.(الشرق)
المصدر: الشرق
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