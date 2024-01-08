بضغط من أسهم الطاقة وارتفاع عوائد السندات... أسهم أوروبا تهبط

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استهلت الأسواق الأوروبية الجلسة على انخفاض لتواصل بدايتها الضعيفة للعام، إذ أثر ارتفاع عوائد السندات الحكومية وتراجع أسهم الطاقة بالسلب على الرغبة في المخاطرة.وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بحلول الساعة 0815 بتوقيت غرينتش بنسبة 0.1%.وارتفعت عوائد السندات الأوروبية لأجل 10 سنوات والسندات الألمانية لأجل 10 سنوات مقتفية أثر نظيراتها الأميركية، وذلك للجلسة الثالثة على التوالي.وأدى تراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في وقت مبكر إلى استمرار دعم الدولار وعوائد السندات قبل إصدار تقرير تضخم أسعار المستهلكين يوم الخميس.وانخفضت أسهم شركات النفط والغاز الأوروبية بنسبة 1.4 بالمئة مما أثر بالسلب بشكل كبير على المؤشر ستوكس 600، إذ تراجعت أسعار النفط بسبب خفض كبير للأسعار من قبل السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، وزيادة إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).وعلى صعيد البيانات، ارتفعت الطلبيات الصناعية الألمانية بأقل من المتوقع في حين ارتفعت الصادرات بأعلى من توقعات تشرين الثاني.وسيتحول تركيز المستثمرين أيضا إلى بيانات مبيعات التجزئة في منطق اليورو لشهر تشرين الثاني والتي من المقرر أن تصدر في الساعة 1000 بتوقيت غرينتش.وارتفعت أسهم شركة باندورا الدنمركية للمجوهرات بنسبة 2.5 بالمئة بعد أن تجاوزت المبيعات الفصلية التوقعات.