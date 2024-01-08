22
o
بيروت
24
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
24
o
بشري
22
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
بضغط من أسهم الطاقة وارتفاع عوائد السندات... أسهم أوروبا تهبط
Lebanon 24
08-01-2024
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
استهلت الأسواق الأوروبية الجلسة على انخفاض لتواصل بدايتها الضعيفة للعام، إذ أثر ارتفاع عوائد السندات الحكومية وتراجع أسهم الطاقة بالسلب على الرغبة في المخاطرة.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بحلول الساعة 0815 بتوقيت غرينتش بنسبة 0.1%.
Advertisement
وارتفعت عوائد السندات الأوروبية لأجل 10 سنوات والسندات الألمانية لأجل 10 سنوات مقتفية أثر نظيراتها الأميركية، وذلك للجلسة الثالثة على التوالي.
وأدى تراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في وقت مبكر إلى استمرار دعم الدولار وعوائد السندات قبل إصدار تقرير تضخم أسعار المستهلكين يوم الخميس.
وانخفضت أسهم شركات النفط والغاز الأوروبية بنسبة 1.4 بالمئة مما أثر بالسلب بشكل كبير على المؤشر ستوكس 600، إذ تراجعت أسعار النفط بسبب خفض كبير للأسعار من قبل السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، وزيادة إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وعلى صعيد البيانات، ارتفعت الطلبيات الصناعية الألمانية بأقل من المتوقع في حين ارتفعت الصادرات بأعلى من توقعات تشرين الثاني.
وسيتحول تركيز المستثمرين أيضا إلى بيانات مبيعات التجزئة في منطق اليورو لشهر تشرين الثاني والتي من المقرر أن تصدر في الساعة 1000 بتوقيت غرينتش.
وارتفعت أسهم شركة باندورا الدنمركية للمجوهرات بنسبة 2.5 بالمئة بعد أن تجاوزت المبيعات الفصلية التوقعات.
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد طول انتظار.. العاصفة "ايفان" ستضرب لبنان وللمرة الأولى هذا العام ثلوج على هذا الارتفاع
Lebanon 24
بعد طول انتظار.. العاصفة "ايفان" ستضرب لبنان وللمرة الأولى هذا العام ثلوج على هذا الارتفاع
01:08 | 2024-01-08
08/01/2024 01:08:28
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد الهجوم السيبراني على مطار بيروت.. هذا ما كشفه مصدر أمني
Lebanon 24
جديد الهجوم السيبراني على مطار بيروت.. هذا ما كشفه مصدر أمني
15:49 | 2024-01-07
07/01/2024 03:49:40
Lebanon 24
Lebanon 24
وئام وهاب يحتفل بخطوبة ابنته المحامية "رين".. تعرفوا إليها وإلى عريسها (صور)
Lebanon 24
وئام وهاب يحتفل بخطوبة ابنته المحامية "رين".. تعرفوا إليها وإلى عريسها (صور)
02:00 | 2024-01-08
08/01/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة مروّعة في هذه القرية.. قطة تلتهم رضيعة والتحقيقات تكشف عن مفاجأة غير متوّقعة!
Lebanon 24
مأساة مروّعة في هذه القرية.. قطة تلتهم رضيعة والتحقيقات تكشف عن مفاجأة غير متوّقعة!
08:44 | 2024-01-07
07/01/2024 08:44:43
Lebanon 24
Lebanon 24
نظام عرض معلومات الطيران في مطار بيروت يتعرّض للقرصنة! (فيديو وصور)
Lebanon 24
نظام عرض معلومات الطيران في مطار بيروت يتعرّض للقرصنة! (فيديو وصور)
10:16 | 2024-01-07
07/01/2024 10:16:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
08:00 | 2024-01-08
المركزي المصري يلزم البنوك بفائدة 24% على القروض المضمونة
07:00 | 2024-01-08
تطور مهم هذا الأسبوع... ترقب "الضوء الأخضر" لإطلاق صناديق "بتكوين"
04:56 | 2024-01-08
أكبر ميناء في المغرب.. يتجهّز لتوسعة جديدة
04:08 | 2024-01-08
على عكس ما هو متوقع.. صادرات ألمانيا ترتفع
03:52 | 2024-01-08
دبي تجذب رؤوس الأموال الآسيوية.. سهولة تجارية ومناطق زمنية ملائمة
03:42 | 2024-01-08
أسعار الذهب نحو تراجع جديد
فيديو
توقف قلبه دقيقة كاملة.. إعلامي شهير تعرّض لوعكة صحية في دبي وباسم يوسف أنقذه! (فيديو)
Lebanon 24
توقف قلبه دقيقة كاملة.. إعلامي شهير تعرّض لوعكة صحية في دبي وباسم يوسف أنقذه! (فيديو)
04:04 | 2024-01-06
08/01/2024 15:12:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجدداً زلة لسان لشيرين عبد الوهاب تُغضب جمهورا عربيا.. شاهدوا ماذا قالت على المسرح (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً زلة لسان لشيرين عبد الوهاب تُغضب جمهورا عربيا.. شاهدوا ماذا قالت على المسرح (فيديو)
00:17 | 2024-01-03
08/01/2024 15:12:22
Lebanon 24
Lebanon 24
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
Lebanon 24
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
01:30 | 2023-12-30
08/01/2024 15:12:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24