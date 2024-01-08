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إقتصاد

السعودية تعتزم طرح سندات بحجم قياسي

Lebanon 24
08-01-2024 | 15:02
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ذكرت نشرة "آي.آر.إف" المعنية بتغطية أسواق رأس المال، أن السعودية تعتزم طرق أبواب أسواق الدين اليوم الاثنين، من خلال بيع سندات ذات حجم قياسي على 3 شرائح لآجال 6 و10 سنوات و30 سنة.


وأضافت أن المملكة، حددت أسعار استرشادية مبدئية للشرائح الثلاث عند نحو 115 و135 و195 نقطة أساس على الترتيب فوق سندات الخزانة الأميركية.
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وعينت الحكومة السعودية مجموعة "سيتي بنك" و"جيه.بي. مورجان" لإدارة الأصول و"بنك ستاندرد تشارترد" لتولي دور المنسقين العالميين ومديري الدفاتر للإصدار المتوقع إطلاقه اليوم الاثنين والمخصص لأغراض الميزانية المحلية.


وتنفّذ المملكة استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر النمو الاقتصادي للبلاد بعيداً عن صادرات النفط والغاز، أطلقت عليها رؤية 2030، وتخطط في إطارها لزيادة الإنفاق من أجل دفع النمو الاقتصادي ودعم الناتج المحلي غير النفطي.


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