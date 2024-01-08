بسبب الحصار الأميركي..الوقود الكوبي لن يكون الأرخص بعد اليوم

بهدف خفض العجز في الميزانية، أعلنت الحكومة الكوبية عن رفع سعر البنزين أكثر من 500% اعتبارا من الأول من شباط، إذ سيرتفع سعر لتر البنزين العادي من 25 بيزو كوبي (20 سنتا أمريكيا) إلى 132 بيزو، بينما سيرتفع سعر البنزين السوبر من 30 بيزو إلى 156 بيزو بزيادة ستبلغ 520%، حسب وزير المالية.

Advertisement

وكانت الحكومة الكوبية التي تدعم كل السلع والخدمات الأساسية تقريبا، أعلنت في نهاية كانون الأول عن سلسلة إجراءات تهدف لخفض العجز في الميزانية، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية حادة، حيث سجل الاقتصاد الكوبي في العام المنصرم انكماشا بنسبة 2%، بينما ارتفع معدل التضخم إلى 30%.

وفي وقت ساب أقر وزير الاقتصاد أليخاندرو غيل بأن الحكومة لا يمكنها الاستمرار بدعم أسعار الوقود في وقت تعاني فيه البلاد الخاضعة لحصار أمريكي من نقص حاد في العملات الأجنبية.



وقال غيل إن "البلاد لا تستطيع الحفاظ على سعر الوقود الذي يُعتبر الأرخص في العالم إذا ما قارناه بالأسعار المعتمدة في دول أخرى".(روسيا اليوم)