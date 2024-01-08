Advertisement

إقتصاد

بسبب الحصار الأميركي..الوقود الكوبي لن يكون الأرخص بعد اليوم

Lebanon 24
08-01-2024 | 23:42
A-
A+
Doc-P-1150219-638403797517493562.jpg
Doc-P-1150219-638403797517493562.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بهدف خفض العجز في الميزانية، أعلنت الحكومة الكوبية عن رفع سعر البنزين أكثر من 500% اعتبارا من الأول من شباط، إذ سيرتفع  سعر لتر البنزين العادي من 25 بيزو كوبي (20 سنتا أمريكيا) إلى 132 بيزو، بينما سيرتفع سعر البنزين السوبر من 30 بيزو إلى 156 بيزو بزيادة ستبلغ 520%، حسب وزير المالية.
Advertisement
 
وكانت الحكومة الكوبية التي تدعم كل السلع والخدمات الأساسية تقريبا، أعلنت في نهاية كانون الأول عن سلسلة إجراءات تهدف لخفض العجز في الميزانية، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية حادة، حيث سجل الاقتصاد الكوبي في العام المنصرم انكماشا بنسبة 2%، بينما ارتفع معدل التضخم إلى 30%.
 
 وفي وقت ساب أقر وزير الاقتصاد أليخاندرو غيل بأن الحكومة لا يمكنها الاستمرار بدعم أسعار الوقود في وقت تعاني فيه البلاد الخاضعة لحصار أمريكي من نقص حاد في العملات الأجنبية.

وقال غيل إن "البلاد لا تستطيع الحفاظ على سعر الوقود الذي يُعتبر الأرخص في العالم إذا ما قارناه بالأسعار المعتمدة في دول أخرى".(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
02:07 | 2024-01-09
01:51 | 2024-01-09
00:39 | 2024-01-09
00:27 | 2024-01-09
15:02 | 2024-01-08
09:00 | 2024-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24