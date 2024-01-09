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إقتصاد
وسط توترات الشرق الأوسط.. النفط يتّجه صعودًا
Lebanon 24
09-01-2024
|
00:27
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ارتفعت أسعار النفط، في التعاملات الآسيوية المبكرة الثلاثاء، بعد تراجعها في الجلسة السابقة بشكل حاد، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا، بما يعادل 0.34 بالمئة، إلى 76.38 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتا، أو 0.28 بالمئة، إلى 70.97 دولار للبرميل.
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وانخفض برنت أكثر من ثلاثة بالمئة والخام الأميركي أربعة بالمئة، الاثنين، بفعل تخفيضات حادة في الأسعار من جانب السعودية، أكبر مصدر للنفط، وزيادة في إنتاج أوبك.
وخلص مسح أجرته رويترز إلى أن إنتاج أوبك من النفط ارتفع في كانون الأول، إذ عوضت الزيادات في أنغولا والعراق ونيجيريا التخفيضات المستمرة من جانب السعودية وأعضاء آخرين في تحالف أوبك+ الأوسع.
كما دفعت زيادة العرض السعودية إلى خفض سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف الرائد إلى آسيا في فبراير إلى أدنى مستوى في 27 شهرا.
وتنتظر السوق بيانات المخزونات الأميركية لمعهد البترول الأميركي في وقت لاحق اليوم.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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