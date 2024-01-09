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إقتصاد

قرارٌ كبير.. مصرف يلغي 5 آلاف وظيفة بسبب التكاليف

Lebanon 24
09-01-2024 | 00:39
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قلص بنك باركليز من قوته العاملة بنحو خمسة آلاف وظيفة في 2023، غالبيتها في "خدمات التنفيذ".
 
وقال متحدث باسم البنك أن المصرف "شطب نحو 5000 وظيفة على مستوى العالم خلال 2023 في إطار برنامجه الحالي لتعزيز الكفاءة والذي يستهدف تبسيط الأعمال ومعاودة تشكيلها وتحسين الخدمة وتحقيق عوائد أعلى".
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والتخفيضات ضمن خطة لإعادة الهيكلة أعلنها الرئيس التنفيذي سي. إس. فينكاتاكريشنان العام الماضي في محاولة لتعزيز الربحية قبل العرض التقديمي للمستثمرين في شباط إلى جانب النتائج السنوية للبنك.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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