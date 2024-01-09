الأقل منذ 15 عامًا.. كم بلغ عدد سكان العراق؟

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أعلن العراق أن عدد سكانه تجاوز 43 مليون نسمة حتى نهاية العام المنصرم، حيث بلغت نسبة السكان في المناطق الحضرية 69.9% مقابل 30.1% في الريف، لتكون نسبة السكان الأقل منذ 15 عاما.وكشف المتحدث باسم وزارة التخطيط في البيان عن انخفاض معدل التضخم في البلاد خلال العام الماضي إلى 4.4% على أساس سنوي، مقابل 4.9% في 2022 و6.1% في 2021.وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت في أيار من العام الماضي إرجاء التعداد العام للسكان إلى الربع الأخير من 2024 بدعوى عدم توفر الأموال اللازمة، قبل أن تتراجع وتجريه في موعده المحدد في نهاية العام المنصرم.وآخر تعداد سكاني رسمي أجراه العراق كان في 1997 واستثنى منه محافظات إقليم كردستان الثلاث، أربيل والسليمانية ودهوك، لأنها كانت خارج سيطرة النظام العراقي في ذلك الوقت بسبب حظر فرضه مجلس الأمن الدولي على تحركاته العسكرية ضد شمال البلاد في أعقاب تمرد الإقليم على حكم بغداد.(العربية)