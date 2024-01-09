ارتفاع في سعر صفيحتي البنزين والمازوت.. ماذا عن الغاز؟

Advertisement

ارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان ألف ليرة والمازوت الف ليرة فيما تراجع سعر قارورة الغاز 5 ألاف ليرة، وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.515.000 ليرة ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.555.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.485.000 ليرة لبنانيةالغاز: 939.000 ليرة لبنانية