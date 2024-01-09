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إقتصاد
ارتفاع في سعر صفيحتي البنزين والمازوت.. ماذا عن الغاز؟
Lebanon 24
09-01-2024
|
02:07
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ارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان ألف ليرة والمازوت الف ليرة فيما تراجع سعر قارورة الغاز 5 ألاف ليرة، وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:
البنزين 95 أوكتان: 1.515.000 ليرة ليرة لبنانية
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البنزين 98 أوكتان: 1.555.000 ليرة لبنانية
المازوت: 1.485.000 ليرة لبنانية
الغاز: 939.000 ليرة لبنانية
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