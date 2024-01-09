من 9 إلى 16 كانون الثاني.. هكذا سيكون سعر طن الترابة في لبنان

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حددت وزارة الصناعة سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بسبعة ملايين ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر اعتباراً من اليوم الثلاثاء ٩/١/٢٠٢٤ ولغاية الثلاثاء ١٦/١/٢٠٢٤ ضمناً. لا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة.وأعلنت الوزارة أنّها ستحدّد سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعياً.