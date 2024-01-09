بعد أنباء عن صفقات تسمح بمرور سفن بالبحر الأحمر.. الأسهم الآسيوية تهوي

انخفضت أسهم شركات الشحن الآسيوية، بعد أن أشارت صحيفة "شيبينغ ووتش" الدنماركية إلى أن الحوثيين أبرموا صفقة مع شركات مختارة لتسهيل المرور الآمن عبر البحر الأحمر لها، إذ نفت شركتا "إيه بي مولر - ميرسك" و"هاباغ لويد" إبرام أي اتفاق من هذا القبيل بعد نشر التقرير.

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وانخفض سهم "هاباغ لويد" بنسبة 10% يوم الاثنين، فيما هبطت أسهم "ميرسك" بنسبة 5.7% في أوروبا. وانزلق سهم شركة "زيم إنتغراتيد" (ZIM Integrated) بنسبة 6.3% في الولايات المتحدة.



بشكل منفصل، تعتزم شركة "كوسكو" (Cosco) الصينية للشحن التوقف عن نقل البضائع إلى إسرائيل بسبب تهديدات وهجمات الحوثيين، كما وانخفضت أسهم الشركات اليابانية "كاواساكي كيسن" (Kawasaki Kisen)، و"ميتسوي أو إس كيه" (Mitsui OSK)، و"نيبون يوسن" (Nippon Yusen) بنسبة 3.8% و2.8% و2.5% على التوالي.



وفي كوريا الجنوبية بلغ انخفاض أسهم شركتي "إتش إم إم" و"كوريا لاين" 4.9% و1.9% على التوالي. كما تراجعت أسهم شركات "يانغ مينغ مارين" (8.7%)، و"وان هاي لاينز" (6.9%)، و"إيفرغرين مارين" 6.5% في تايوان.(الشرق)