شركات التكنولوجيا تنعش الأسهم الأميركية

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قادت شركات التكنولوجيا الكبرى ارتفاع الأسهم الأميركية في بداية الأسبوع، حيث تفوق مؤشر "ناسداك 100" من حيث الأداء، مع صعود سهم شركة "إنفيديا" بعد إعلانها عن منتجات جديدة لمساعدة صناعة الكمبيوتر الشخصي على جذب المستهلكين بأجهزة تعمل بالذكاء الاصطناعي.بالتوازي، هبط سهم "بوينغ" بعد إيقاف طرازها "737 ماكس 9" مؤقتاً من قبل السلطات. كما انخفضت عوائد سندات الخزانة إلى جانب الدولار. وهبطت أسعار النفط إلى حوالي 70 دولاراً.(الشرق)