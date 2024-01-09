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إقتصاد

شركات التكنولوجيا تنعش الأسهم الأميركية

Lebanon 24
09-01-2024 | 04:12
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قادت شركات التكنولوجيا الكبرى ارتفاع الأسهم الأميركية في بداية الأسبوع، حيث تفوق مؤشر "ناسداك 100" من حيث الأداء، مع صعود سهم شركة "إنفيديا" بعد إعلانها عن منتجات جديدة لمساعدة صناعة الكمبيوتر الشخصي على جذب المستهلكين بأجهزة تعمل بالذكاء الاصطناعي.
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بالتوازي، هبط سهم "بوينغ" بعد إيقاف طرازها "737 ماكس 9" مؤقتاً من قبل السلطات. كما انخفضت عوائد سندات الخزانة إلى جانب الدولار. وهبطت أسعار النفط إلى حوالي 70 دولاراً.(الشرق)
 
 
المصدر: الشرق
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