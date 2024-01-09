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إقتصاد

الإمارات تحظر ناقلات النفط التي تحمل علم الكاميرون.. إليكم السبب

Lebanon 24
09-01-2024 | 23:00
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حظرت الإمارات العربية المتحدة ناقلات النفط التي ترفع علم الكاميرون من الولوج إلى مياهها، في خطوةٍ تجنّب الدولة مخاطر السفن التي يُرجّح نقلها للنفط الخاضع للعقوبات.
وأُضيف علم الكاميرون إلى القائمة المحظورة، إذ يُحظر على شركات الملاحة ووكلاء السفن تقديم الخدمات للسفن المسجلة في الدولة الأفريقية، بحسب تعميم وزارة الطاقة والبنية التحتية المنشور على موقع ميناء الفجيرة.
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في المقابل، عندما قامت روسيا بتجميع أسطول ضخم من الناقلات للحفاظ على استمرار تحرك نفطها في مواجهة العقوبات الأميركية، تحول جزء من هذا الأسطول ليحمل أعلاماً غير معروفة مثل علم الكاميرون.
وفي منتصف العام الماضي، صُنفت الكاميرون على أنها تعاني من مخاطر عالية للغاية تتمثل في فشل السفن في عمليات فحص السلامة عند الرسو في الموانئ.


المصدر: بلومبيرغ
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