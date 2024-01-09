Advertisement

إقتصاد

مع تقلّص المخزونات الأميركية.. النفط يرتفع

Lebanon 24
09-01-2024 | 23:52
A-
A+
Doc-P-1150626-638404665793576245.jpg
Doc-P-1150626-638404665793576245.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عززت أسعار النفط ارتفاعها بعد صعودها قرابة 2% أمس الثلاثاء، وسط إشارات على استمرار انخفاض المخزونات الأميركية، وفي ظل توقعات رسمية تشير إلى عجز عالمي محدود هذا العام.

وسجّل خام برنت بالقرب من 78 دولاراً للبرميل، في حين تجاوز خام غرب تكساس الوسيط 72 دولاراً.
Advertisement
 
وقال معهد البترول الأميركي إن المخزونات على مستوى البلاد انخفضت 5.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، مع تراجع المستويات في مركز "كوشينغ" أيضاً.
 
وذكرت إدارة معلومات الطاقة في توقعات شهرية أن الطلب العالمي سيتجاوز العرض بمقدار 120 ألف برميل يومياً في عام 2024، وتوقعت أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 85 دولاراً في مارس المقبل.(الشرق)

المصدر: الشرق
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:24 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:12 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:21 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:27 | 2024-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:48 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
04:34 | 2024-01-10
03:29 | 2024-01-10
02:19 | 2024-01-10
00:56 | 2024-01-10
00:00 | 2024-01-10
23:00 | 2024-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24