مع تقلّص المخزونات الأميركية.. النفط يرتفع

عززت أسعار النفط ارتفاعها بعد صعودها قرابة 2% أمس الثلاثاء، وسط إشارات على استمرار انخفاض المخزونات الأميركية، وفي ظل توقعات رسمية تشير إلى عجز عالمي محدود هذا العام.



وسجّل خام برنت بالقرب من 78 دولاراً للبرميل، في حين تجاوز خام غرب تكساس الوسيط 72 دولاراً.

Advertisement

وقال معهد البترول الأميركي إن المخزونات على مستوى البلاد انخفضت 5.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، مع تراجع المستويات في مركز "كوشينغ" أيضاً.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة في توقعات شهرية أن الطلب العالمي سيتجاوز العرض بمقدار 120 ألف برميل يومياً في عام 2024، وتوقعت أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 85 دولاراً في مارس المقبل.(الشرق)



