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إقتصاد

روسيا تقلّص انتاج النفط.. والكرملين يحجب بيانات العام الماضي

Lebanon 24
10-01-2024 | 00:00
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قلصت روسيا إنتاجها من النفط الخام في كانون الأول بأكبر قدر منذ بدء عمليات الخفض في أوائل 2023، لكنها لا تزال تضخ أكثر من هدفها، وفقا لـ"بلومبرغ".

وقد بلغ متوسط إنتاج النفط الخام اليومي 1.306 مليون طن الشهر الماضي، أي ما يعادل 9.57 مليون برميل يومياً، استناداً إلى نسبة التحويل النموذجية البالغة 7.33 برميل لكل طن من نفط البلاد.
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وهذا يشير إلى أن إنتاج روسيا من النفط الخام في كانون الأول كان أقل بنحو 60 ألف برميل يومياً عن الشهر السابق، وأقل بنحو 375 ألف برميل يومياً عن خط الأساس لشهر شباط المعتمد على قيود الإنتاج.
 
بالتوازي، امتنعت وزارة الطاقة الروسية عن التعليق على هذه الأرقام. فيما حظرت الدولة بيانات إنتاجها من النفط العام الماضي بسبب حساسيتها، وسط العقوبات الغربية المفروضة نتيجة حرب الكرملين في أوكرانيا، وبوقت كانت قد تعهدت روسيا بخفض إنتاجها من الخام بمقدار 500 ألف برميل يومياً حتى نهاية العام الجاري.(الشرق)
 
 

المصدر: الشرق
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