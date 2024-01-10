روسيا تقلّص انتاج النفط.. والكرملين يحجب بيانات العام الماضي

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قلصت روسيا إنتاجها من النفط الخام في كانون الأول بأكبر قدر منذ بدء عمليات الخفض في أوائل 2023، لكنها لا تزال تضخ أكثر من هدفها، وفقا لـ"بلومبرغ".وقد بلغ متوسط إنتاج النفط الخام اليومي 1.306 مليون طن الشهر الماضي، أي ما يعادل 9.57 مليون برميل يومياً، استناداً إلى نسبة التحويل النموذجية البالغة 7.33 برميل لكل طن من نفط البلاد.وهذا يشير إلى أن إنتاج روسيا من النفط الخام في كانون الأول كان أقل بنحو 60 ألف برميل يومياً عن الشهر السابق، وأقل بنحو 375 ألف برميل يومياً عن خط الأساس لشهر شباط المعتمد على قيود الإنتاج.