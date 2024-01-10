وأشار الخبير المالي إلى أن العملة ممكن أن تصعد فوق مستوى 50 ألف دولار في الأيام المقبلة، وأن تتجاوز مستوى 69 ألف دولار بحلول نهاية العام 2024، وذلك بعدما صعدت عملة "بيتكوين" المشفرة فوق مستوى 47 ألف دولار، للمرة الأولى منذ 30 آذار 2022.(روسيا اليوم)

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توقع المحلل المالي فلاديسلاف أنتونوف ارتفاع قيمة العملة المشفرة "البيتكوين" في العام الحالي 2024 إلى مستوى تاريخي يتجاوز 69 ألف دولار.