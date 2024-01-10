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إقتصاد

لصباح اليوم.. هذا ما سجّله سعر صرف دولار السوق الموازية

Lebanon 24
10-01-2024 | 03:29
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة صباح اليوم تسعيرة تتراوح ما بين 89400 و89700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
 
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